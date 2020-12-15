Deniz Seki poz verdi... O fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İskender Paydaş’ın 'Zamansız Şarkılar 3' albümünde yer alan 'Kar Taneleri' adlı şarkıyı seslendirmek için Bodrum’a gitti. Seki, Bodrum'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

Fazla kiloları nedeniyle bıçak altına yatarak mide ameliyatı olan Deniz Seki, spor ve sağlıklı beslenmeyle birlikte 36 bedene indi. Yaptığı son paylaşımda oldukça zayıfladığı belli olan Deniz Seki'nin pozuna sosyal medya kullanıcıları yorum yapmaktan geri kalmadı.

'BACAKLAR GERÇEKTEN İNCE, BEN KEFİLİM'

Bazı sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'nin kilo verdiğine inanmadı ve filtreyi abarttığı yönde yorumlarda bulundu. Seki’nin fotoğraflarının altına bir takipçisi 'Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış' diye yazdı. Şeyda Coşkun gelen yoruma 'Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim.' yanıtını verdi.