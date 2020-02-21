Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Deniz Seki ile sevgilisi İrfan Özçelik evleniyor mu?

Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Deniz Seki ile sevgilisi İrfan Özçelik'in evlenecekleri magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.Ünlü şarkıcı Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik önceki gün bir mekandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Deniz Seki, evlilik iddialarına da yanıt verdi. İşte merak edilen detaylar...

DENİZ SEKİ VE İRFAN ÖZÇELİK EVLENİYOR MU?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaz aylarında İrfan Özçelik ile bir teknede objektiflere yakalanmış ve gizli aşkı ortaya çıkmıştı. İlişkileri Ağustos ayından beri devam eden çift

Önceki gün bir mekandan çıkarken sevgilisiyle objektiflere yansıyan Deniz Seki'ye evlilik iddiaları soruldu. "Bir ay sonra görüşürüz" sözleriyle iddiaları güçlendiren Seki'nin, bir ay içinde İrfan Özçelik ile nikah masasına oturacağı belirtildi.

İRFAN ÖZÇELİK KİMDİR?

İrfan Özçelik iş insanıdır. İrfan Özçelik'in kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler bilinmiyor.

DENİZ SEKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.

DENİZ SEKİ'NİN İLK YILLARI

İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop-Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı ile[kaynak belirtilmeli] birinci oldu, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

2000'Lİ YILLAR VE SONRASI

İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27. Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye aittir. Üç yıl aranın ardından 2008 yılında yayınlanan Sahici albümünde yine çoğunlukla kendi bestelerini seslendirmiş, albümün ilk klibi kardeşi Serdar Seki yönetmenliğinde "Aptal" şarkısına çekilmiştir. Albümle aynı isimli Sahici şarkısına ikinci klip çekilmiş, şarkı birçok Türkçe Top Müzik listesinde liste başı olmuştur. "Şaka Değil" ve "Zirve" parçalarına resimlerinden ve klip görüntülerinden oluşan yeni klip hazırlanmış olsa da sanatçı cezaevinde olduğu için müzik listelerinde yer almamıştır. Ayrıca, Deniz Seki 2006'da yayınlanan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde "Gonca" rolüyle rol almış ve aynı yıl Lipton markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirmiştir.

Albüm

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014)

Uzun Hikaye (2018)