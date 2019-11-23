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Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hakkında merak edilenlerini anlattı. Seki, "Erkek olsam kendime aşık olurdum" sözleriyle dikkat çekti.

Deniz Seki, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. Seki, "Sizin durumunuzdaki kadınlar erkeklerin gözünü korkutabilir biraz. Zor olacağını düşünebilirler. Siz erkek olsanız kendinize yaklaşmaktan korkar mıydınız?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Seki "Asla korkmazdım. Dünyanın en güzel kadını Deniz. Ona aşık olurdum ben ya! Çok ciddiyim, ben olsam kendime aşık olurdum. Kimse kusura bakmasın, hiç egom yoktur ama bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Ben bir erkek olsam Deniz Seki'ye aşık olurdum" dedi.


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