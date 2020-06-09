Deniz Seki annesi Güler Seki ile telefonda düet yaptı

Şarkıcıya annesi de eşlik etti. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Ben hâlâ minik Deniz’in, sen hâlâ benim en kıymetlim. En sevdiğin şarkını yan yana söyleyemesek de seni ne kadar çok özlediğimi sen biliyorsun canım annem. İlk göz ağrın Deniz’in seni çok çok çok seviyor” notunu düştü.