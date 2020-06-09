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  3. Deniz Seki annesi Güler Seki ile telefonda düet yaptı
09 Haziran 2020 Salı 23:19 | Son Güncelleme:

Deniz Seki annesi Güler Seki ile telefonda düet yaptı

Deniz Seki annesi Güler Seki ile telefonda düet yaptı

Koronavirüs nedeniyle annesi Güler Seki'yle görüşemeyen Deniz Seki, görüntülü arayarak, onun en sevdiği şarkıyı söyledi.

Şarkıcıya annesi de eşlik etti. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Ben hâlâ minik Deniz’in, sen hâlâ benim en kıymetlim. En sevdiğin şarkını yan yana söyleyemesek de seni ne kadar çok özlediğimi sen biliyorsun canım annem. İlk göz ağrın Deniz’in seni çok çok çok seviyor” notunu düştü. 

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