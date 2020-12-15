Deniz Seki adeta eridi iğne ipliğe döndü! Son halini gören gözlerine inanamadı

1995 yılında katıldığı Popshow yarışmasında birinci olarak kariyer basamaklarını hızla tırmanma şansı elde eden Deniz Seki, o dönem 36 bedendi. Ancak yıllar içinde kilo alan ünlü şarkıcı Seki, 2018 yılında 90 kiloya kadar çıkınca çareyi mide küçültme ameliyatında buldu.

Ameliyatın ardından dokuz ayda 33 kilo veren ve 57 kiloya kadar düşmeyi başaran Deniz Seki, son iki yılda verdiği kiloların bir kısmını geri aldı. Yaşam koçu Şeyda Coşkun ile zayıflama kampına giren Deniz Seki, kamp sürecinde hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak duran Seki, somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz puding tüketti. Ara öğünlerde ödem atan detoks sıvılarına yer veren Seki, 17.00’den sonra ise bir şey yemedi. Bu süreçte spor yapmayı da ihmal etmeyen Seki, her gün bir saat yürüdü ve haftanın üç günü pilates yaptı.

'KARIN BÖLGESİNDE YUMAŞAMA OLDU'

Beslenmesine dikkat eden ve sporunu aksatmayan Seki, dört aylık süreçte 22 kilo vererek 59 kiloya düştü. Şimdilerde 36 beden giyen şarkıcı ‘Kendimi eskisinden daha sağlıklı ve zinde hissediyorum. Karın bölgesinde biraz yumuşama oldu, ama sporla toparlamak üzereyim’ ifadelerini kullandı.