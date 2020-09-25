Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın dizi aşkı gerçek oldu! Tatil kareleri ele verdi

Sosyal medya paylaşımları ilgiliyle takip edilen çift, son fotoğraflarıyla aşkı ele verdi. Şimdilerde "Menajerimi Ara" dizisinde rol alan Deniz Can Aktaş, deniz manzaralı bir evden fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hafsanur Sancaktutan da aynı anlarda aynı mekanda çekildiği karesini Instagram'dan yayınladı.

AŞKI ELE VERDİLER

Bu paylaşımları gören takipçiler, çifti yorum yağmuruna tuttu. İkiliye sosyal medyada, "Artık birlikte fotoğraf paylaşın", "Deniz Can'la tatilde olduğunuzu bu kadar belli edemezdiniz", "Denizle aynı yerdeler" şeklinde mesajlar yağdı.