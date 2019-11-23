Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!

Albüm hazırlığında olduğunu dile getiren Deniz Çakır, şarkı sözü yazdığını söyledi: "Son dönemde şarkı yazıyorum. Orijinal şarkılar. Bestesini de Metin Özülkü ile yapacağız. Haddim değil ama Zuhal Olcay tadında, hikâye anlatmak gibi iddiası olmayan, sevdiğim bazı şarkıları seslendireceğim. Belki birkaç türkü de."

YILDIM ARTIK KENDİMİ ANLATMAKTAN

Rol aldığı dizi Arap ülkelerine satılmasına rağmen maddi açıdan bir gelir elde etmediğini anlatan Deniz Çakır, Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını açıkladı. "Tereyağı reklamında oynayacak kadar, paraya o kadar muhtaç değilim. Yemedim kafayı yani çok şükür, yatağımda rahat uyuyorum." dedi.

Anlaşılamamaktan da şikâyet eden oyuncu, tepkisini "Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan. Bir gidin ya" sözleriyle dile getirdi.

Bir dönem “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da rol alan Deniz Çakır, taksi şoförleriyle yaşadığı ilginç diyalogları anlattı: “Takside ‘Para almayalım’ demeler çok oldu. ‘Ne münasebet’ diyor, sanki para vererek küfrediyorum gibi. Buraya da taksiyle geldim, şoför ‘Siz Çakır abinin eşisiniz’ dedi mesela.”