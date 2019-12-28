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  3. Deniz Çakır'dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması

Deniz Çakır'dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması

Deniz Çakır'dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizine geri döneceği iddia edilen, ancak dizide hayat verdiği 'Meryem' karakterinin ölmesi üzerine Deniz Çakır, bir açıklamada bulundu.

Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Deniz Çakır, önceden rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a döneceği yönünde haberler çıkması ve ardından dizinin son bölümünde oynadığı Meryem Çakırbeyli karakterini öldürmeleri hakkında, "Biz ileriye doğru yaşıyoruz, geçmişe bakmıyorum, önümde yeni projem var ona hazırlanıyorum" dedi.

'İLK KEZ YAPIYORUM'

"Tarla Kuşuydu Juliet" adlı müzikal ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çakır, "Müzikli şarkılı güzel bir proje olacak, ilk kez böyle bir komedi yapıyorum. Ama böyle ayak üstü konuşmayalım. Baştan sağma olmasın uzun uzun konuşalım daha sonra" diyerek yeni projesine olan heyecanını da dile getirdi.


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