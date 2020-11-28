Deniz Bulutsuz'u geren Ozan Güven sorusu: Kendimi çok kötü hissediyorum!

Eski sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kalan ve darp edilen Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'teydi. Dava süreci sorulan Bulutsuz, "Arkadaşlar yapmayın. Dava devam ediyor. Konuşamam" dedi.

'ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM'

Bulutsuz, "Davada konuşmama yasağı mı var?" sorusu üzerine ise adımlarını hızlandırarak şunları söyledi: "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın."

Ozan Güven, skandalın ardından kayıplara karıştı. Güven tarafından darp edilen Bulutsuz'un tüm vücudunda morluklar oluşmuştu.