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  3. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününde aşkını itiraf etti!

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününde aşkını itiraf etti!

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününde aşkını itiraf etti!

Oyuncu Ozan Güven ile bir süredir ilişki yaşayan Deniz Bulutsuz'dan aşk itirafı geldi. Bulutsuz, 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Ozan Güven ile aşk yaşadığı konuşulan Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Daha önce Instagram'dan sevgilisiyle herhangi bir paylaşımda bulunmayan Bulutsuz, Güven'in doğum gününü romantik bir şekilde kutladı.

AŞK İTİRAFI

Deniz Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla aşkını itiraf etti.


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