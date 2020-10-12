12 Ekim 2020 Pazartesi 15:32 | Son Güncelleme:
Deniz Bulutsuz kötü günleri geride bıraktı
Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, aylar sonra oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın nişanında ortaya çıktı. Bulutsuz'un kötü günleri geride bıraktığı görüldü.
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı. Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Duygu Özaslan ve Deniz Bulutsuz da katıldı.
AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ
Ozan Güven'in şiddetine maruz kalan Deniz Bulutsuz da aylar sonra bu nişan töreninde ortaya çıktı.
Etrafa gülücükler saçan Bulutsuz'un zor günleri geride bıraktığı görüldü.