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03 Kasım 2020 Salı 17:20 | Son Güncelleme:

Deniz Bulutsuz aylar sonra ilk kez görüntülendi

Deniz Bulutsuz aylar sonra ilk kez görüntülendi

Ozan Güven'ın kendisini darbettiği gerekçesiyle dava açtığı Deniz Bulutsuz, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Bulutsuz, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla buluştu.

Eski sevgilisi Ozan Güven tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı haberleri sonrası kayıplara karışan Deniz Bulutsuz, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. SnobMagazin'in haberine göre; görüntülendiğini fark edince koşar adım mekanın iç tarafına giren Deniz Bulutsuz, kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte mekanı terk etti.

Bulutsuz'un arkadaşları, "Deniz Hanım konuşmak istemiyor" diyerek, çekim yapılmasına engel olmaya çalıştı. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen sorular karşısında "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" demekle yetindi.

Beyazlar içine görüntülenen Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nın ara sokaklarında kısa sürede gözden kayboldu.

OZAN GÜVAN HAKKINDA İDDİANAME

Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ozan Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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