Deniz Berdan kimdir, kaç yaşında? Modacı Deniz Berdan nerelidir? İşte detaylar..

Deniz Berdan hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Kariyerine moda editörü olarak başladı. Kızıyla beraber İngiltere'de moda üzerinde eğitim aldı. Peki, Deniz Berdan kimdir, kaç yaşında? Modacı Deniz Berdan nerelidir? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

DENİZ BERDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kariyerine moda editörü olarak başlayan ve on bir sene yayıncılık yapan Deniz Berdan, DB Berdan markasını, Central Saint Martins’de ve London College of Fashion’da moda eğitimi alan kızı Begüm Berdan’la birlikte yarattı.

DB Berdan, sürreal estetik dünyayı giyilebilir formlarla buluşturuyor. Starbucks, Macro Center, Nescafe, Disney Company, Douglas Cosmetic, Ikea, Pepsi ve Maybelline NY gibi uluslararası markalarla işbirliği yapan ikili, aynı zamanda Pepsi için Katy Perry’ye kostüm tasarladı.

Deniz Berdan 1970, Kızı Begüm Berdan ise 1991 doğumlu.