Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtçu'ya karantinada romantik kutlama

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 37 yaşına girdi. Oyuncu eşi Deniz Baysal'dan (29) doğum günü sürprizi geldi. Deniz Baysal, 37 yaşına giren eşi Barış Yurtçu’nun doğum günü için pasta yaptı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Baysal, kalp emojisi de eklediği Instagram paylaşımına, "Kremalarım erimiş olabilir ama olsun. İyi ki doğdun" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı ise “Pastam aşırı havalı. İyi ki varsın sevgilim” karşılığını verdi.