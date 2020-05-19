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  3. Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtçu'ya karantinada romantik kutlama

Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtçu'ya karantinada romantik kutlama

Deniz Baysal'dan eşi Barış Yurtçu'ya karantinada romantik kutlama

Oyuncu Deniz Baysal, 37 yaşına giren şarkıcı eşi Barış Yurtçu'nun doğum günü için pasta yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baysal, "İyi ki doğdun" dedi.

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 37 yaşına girdi. Oyuncu eşi Deniz Baysal'dan (29) doğum günü sürprizi geldi. Deniz Baysal, 37 yaşına giren eşi Barış Yurtçu’nun doğum günü için pasta yaptı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Baysal, kalp emojisi de eklediği Instagram paylaşımına, "Kremalarım erimiş olabilir ama olsun. İyi ki doğdun" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı ise “Pastam aşırı havalı. İyi ki varsın sevgilim” karşılığını verdi.


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