Deniz Baysal kimdir, nerelidir? Hizmetçiler'in Ela'sı Deniz Baysal kaç yaşındadır?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hizmetçiler dizi için saatler kaldı. Dizide Ela Sönmez karakterine hayat verecek olan Deniz Baysal’ın kim olduğu sık sık araştırılıyor. Deniz Baysal kim, nerelidir? Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal kaç yaşındadır? Sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal 1991 İzmir doğumludur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

HİZMETÇİLERİN ELA'SI KİMDİR?

“Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi.”