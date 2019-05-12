Deniz Akkaya'nın annesi kimdir? Deniz Akkaya nereli, kaç yaşında?

“Deniz Akkaya’nın annesi kimdir?” sorusu araştırılıyor. Deniz Akkaya nereli, kaç yaşında? Deniz Akkaya dün vefat eden annesi Dinemiş Akkaya'yı sonsuzluğa uğurladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü isim Anneler Günü’nde defnedilen annesi ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına ” Bugün Anneler Günü…Güzel annem bir ramazan günü, bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti… Güzel gözlerin, kitapların bana miras; torunun ise emanet güzel Çerkez kızı…” dedi.

DENİZ AKKAYA’NIN ANNESİ KİMDİR?

Deniz Akkaya’nın annesi Dinemyis Akkaya’dır.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Akkaya aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan Deniz Akkaya, fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi tartışmalı konularla magazin dünyasının gündeminde yeraldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi. Deniz Akkaya’nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. Kasım 2010 tarihinde ayrıldılar.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı. 2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu. Ünlü isim yakın zaman önce "Duymayan Kalmasın" adlı magazin programında yorumculuk da yapmıştı.