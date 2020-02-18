Deniz Akkaya'dan tartışma yaratacak açıklama: Yalnız annenin özel hayatı olamaz

Sunucu – manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe ile hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. 'Magazin Panorama' adlı programla ekranda olan ünlü isim, uzun süredir hayatında kimsenin olmamasını ‘Yalnız yaşayan annenin özel hayatı olmaz’ sözleriyle açıkladı. Kızı ve sporuyla mutlu olduğunu söyleyen Akkaya, “Bir erkeğin yerini spor doldurmak zorunda. Çünkü yalnız annelerin özel hayatı olamaz. Eğer dünyaya bir çocuk getirdiyseniz, önceliğiniz o olmalı... Bir annenin önceliği çocuğu olurken, renkli bir özel hayatı olmuyor” diye konuştu.

ÇOCUĞUMDAN FEDAKARLIK YAPMAM!

Geçen sene Gökmen Şenova ile birlikte olan Akkaya, son ilişkisinin kendisini yorduğunu anlattı ve ekledi: "Eskiden her şeye aynı anda yetişebileceğimi düşünürdüm ama çok yorulduğumu fark ettim. Bir şeylerden vazgeçmem gerekti... Ben de özel hayatımı seçtim... Kendimi aşka kapatmış değilim... Hayatımda yeni bir ilişki olmasını istersem, sporumdan fedakarlık yaparım ama çocuğumdan asla...” dedi.