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  3. Deniz Akkaya'dan olay sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum

Deniz Akkaya'dan olay sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum

Deniz Akkaya'dan olay sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum

Bir dönem Ata Demirer ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, Deniz Akkaya ile yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Akkaya'nın sözlerine tepki yağdı.

Manken Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

Ata Demirer ile yaşadığı aşkla adını duyuran Aslı Turanlı'nın paylaşımına tepki yağdı. Deniz Akkaya ile arabanın içinden görüntülerini yayınlayan ikiliden Deniz Akkaya'nın,  'Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum' sözlerine tepki yağdı.

Turanlı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. 

DENİZ AKKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deniz Akkaya gelen tepkiler sonrasında şunları söyledi:

Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim, kimse bana bir konuyla ilgili yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor.

SOSYAL MEDYADA DENİZ AKKAYA'A BÜYÜK TEPKİ

Deniz Akkaya'nın sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Akkaya'nın estetiksiz fotoğraflarını paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Deniz Akkaya şişman ve çirkin insanlardan hoşlanmıyormuş. Kendisinin estetik olduktan sonraki halini güzel ve zayıf olarak kabul etmemiz mi gerekiyor. Zayıf olmak güzel olmak mı demektir?" sözleriyle Deniz Akkaya'ya tepki gösterdi.

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