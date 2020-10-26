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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:06 | Son Güncelleme:

Deniz Akkaya ve Hakan Hatioğlu birlikte görüntülenince panikledi

Deniz Akkaya ve Hakan Hatioğlu birlikte görüntülenince panikledi

Ünlü manken Deniz Akkaya ve Survivor yarışmasıyla ünlenen sunucu Hakan Hatipoğlu Akatlar'daki bir benzincide görüntülendi. Akkaya ve Hatipoğlu'nun objektifleri fark edince paniklemesi dikkat çekti.

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu önceki akşam Akatlar’daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı. Hürriyet'in haberine göre; Önce el kol hareketleriyle tepki gösteren ve muhabirlere “Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?” diye soran Hatipoğlu, daha sonra “Deniz Hanım’la peş peşe benzin alıyoruz” diye açıklama yaptı.

Deniz Akkaya’yla “Denizciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar” diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

‘ALLAH’IN İŞİ’

Deniz Akkaya da şaşkınlığını “Hayrola burada ne işiniz var?” diyerek dile getirdi. “Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum” diyen Akkaya, benzincide Hakan Hatipoğlu’yla denk gelmesi sorulduğunda ise “Allah’ın işi” yorumunu yaptı.

'BENİM SORUNUM DEĞİL'

Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı. Hatipoğlu, “Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, ‘Allah’ın işi’ dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum.”

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