Deniz Akkaya SMA hastaları hakkında söyledikleri olay oldu! Sosyal medya çalkalandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklarla ilgili paylaşımda bulunan Mustafa Sandal herkesin yardımına yetişemediği için suçluluk duyduğunu ifade ederken devlete yüklenmiş ve Suriyeliler hakkında söyledikleriyle ırkçı olarak değerlendirilmişti.



Deniz Akkaya, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında şu açıklamada bulundu: 'Işın Karaca ile konuştuk. Çocuğuna mama alamadığı için kendini dolaba asarak intihar eden müzisyen arkadaşlarımız var. Önce dibindekilere sahip çıksın'

Deniz Akkaya'nın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İşte Deniz Akkaya'ya sosyal medyadan gelen tepkiler...