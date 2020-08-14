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14 Ağustos 2020 Cuma 21:39 | Son Güncelleme:

Demir Adam filminin yıldızı Robert Downey Jr, Bodrum'a geldi

Demir Adam filminin yıldızı Robert Downey Jr, Bodrum'a geldi

Iron Man/Tony Stark rolüyle akıllara kazınan oyuncu Robert Downey Jr, tatil için tercihini Bodrum'dan yana kullandı.

Ünlü Hollywood yıldızının geçen hafta teknede gözlerden uzak tatil yaptığı öğrenildi. Sessiz sedasız tatil beldesine gelen oyuncunun bu gezisi gizli tutuldu. ‘Kahraman Balıkçısı’ adlı restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü yıldız, 10 bin TL hesap ödeyip 5 bin TL bahşiş bıraktı. 

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