Demir Adam filminin yıldızı Robert Downey Jr, Bodrum'a geldi

Ünlü Hollywood yıldızının geçen hafta teknede gözlerden uzak tatil yaptığı öğrenildi. Sessiz sedasız tatil beldesine gelen oyuncunun bu gezisi gizli tutuldu. ‘Kahraman Balıkçısı’ adlı restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü yıldız, 10 bin TL hesap ödeyip 5 bin TL bahşiş bıraktı.