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  3. Demet'ten İstanbul İzmir Otoyolu'na pahalı diyenlere cevap: İtalya'da otobanlar adım başı para

Demet'ten İstanbul İzmir Otoyolu'na pahalı diyenlere cevap: İtalya'da otobanlar adım başı para

Demet'ten İstanbul İzmir Otoyolu'na pahalı diyenlere cevap: İtalya'da otobanlar adım başı para

Demet Akalın, Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Konserden konsere koşturan Demet Akalın, İstanbul- İzmir arasını 3,5 saate indiren yeni otobana ‘pahalı’ diyenlere sert bir yanıt verdi. İzmir sahnesi için yeni yolu kullanarak geçiş ücreti için 256 TL ödeyen Akalın, yolculuk esnasında yolların fotoğrafını çekerek methiyeler düzdü. Akalın, bu seyahatinden dolayı yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya’da otobanlar adım başı para.” Sanatçı yazısına nazar boncuğu simgesi ve Türk bayrağı koymayı da ihmal etmedi. 

 

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