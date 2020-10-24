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  • 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında koronavirüs paniği
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:03 | Son Güncelleme:

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında koronavirüs paniği

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında koronavirüs paniği

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında koronavirüs paniği yaşandı. İkilinin programına katılan Altay, koronavirüse yakalandı.

Konuyla ilgili endişeler sürerken, Akşam yazarı Barış Kocaoğlu konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

DEMET VE ALİŞAN’DA KORONA PANİĞİ

Demet Akalın ve Alişan, sabah kuşağında canlı konuk ağırlamaya devam ediyor ve stüdyoya gelemeyen bazı sanatçılar Demet’in diline dolanıyor.

Hatırlarsanız, Demet, konuk olarak katılmayan Hakan Altun’a sosyal medyadan veryansın etmişti.

Bu işler ve bu dönem gerçekten herkes için zor.

Hem program yapan için hem de konuklar için.

Gitsen bir dert, gitmesen bir dert.Ama işte riski var mı var.

İkilinin programına geçen hafta katılan Altay, bu hafta koronavirüs olduğunu açıkladı.

O programda yan yana şarkılar söylenip, resimler çekildi.

Şu an bütün stüdyo riske girmiş oldu.

Bu hastalığın en çok nüksettiği dönemde acil konuklu programlarda önlem alınıp, sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

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