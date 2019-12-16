Demet Şener'den eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla mutluluk pozu

Demet Şener, ailesiyle birlikte Londra'da tatil yapıyor. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları İrem ve Ömer'le Londra'da gezerken şimdiki eşi Cenk Küpeli de işleriyle ilgileniyor.

Gün sonu bir araya gelen aile mutluluk pozu verdi. Şener'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.