27 Kasım 2020 Cuma 11:46 | Son Güncelleme:
Demet Şener'den dudak dolgusu itirafı
Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlere estetikle olan ilişkisini çekinmeden itiraf eden Şener, "Dudağımda 25 senedir dolgu var" dedi.
Demet Şener önceki gün Nişantaşı’nda cilt bakımı yaptırdı. Çıkışta görüntülenen Şener “Estetiğe karşı değilim" dedi.
"Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında hiçbir müdahale yok. Botoks bile yaptırmıyorum." diyen Şener, "Biraz evvel doktoruma ‘Ne olur biraz yap’ diye rica ettim. Ama reddetti." diyerek sözlerini sürdürdü.
Şener, "43 yaşındayım. Estetiğe de karşı değilim. Artık ufak tefek bir şeyler yaptıracağım” diyerek estetiğe yeşil ışık yaktı. Demet Şener sözlerine şöyle devam etti, "Benim için bakım çok önemli. Çok hassas bir cildim var. Herkes gibi çok elletemiyorum, iğneli şeyler yaptıramıyorum."