Demet Şener'den dudak dolgusu itirafı

Demet Şener önceki gün Nişantaşı’nda cilt bakımı yaptırdı. Çıkışta görüntülenen Şener “Estetiğe karşı değilim" dedi.

"Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında hiçbir müdahale yok. Botoks bile yaptırmıyorum." diyen Şener, "Biraz evvel doktoruma ‘Ne olur biraz yap’ diye rica ettim. Ama reddetti." diyerek sözlerini sürdürdü.

Şener, "43 yaşındayım. Estetiğe de karşı değilim. Artık ufak tefek bir şeyler yaptıracağım” diyerek estetiğe yeşil ışık yaktı. Demet Şener sözlerine şöyle devam etti, "Benim için bakım çok önemli. Çok hassas bir cildim var. Herkes gibi çok elletemiyorum, iğneli şeyler yaptıramıyorum."