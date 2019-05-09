Demet Şener'den çok sert çıkış: Allah onu ıslah etsin

Ünlü manken Demet Şener'in bir takipçisi 'Şimdi bir magazin sayfasında bir takipçi yorum yapmış Demet Hanım'a aç gözlü olma git çalış vs gibi yorumlar yapmış İbrahim Bey de beğenmiş. Kimse kusura bakmasın senelerini harcayacaksın iki evlat vereceksin sonra çekip başka bir kadına gideceksin sorumluluğun yokmuşçasına sonra nafaka vermek istemeyeceksiniz. Kadının en doğal hakkı hukukun vermiş olduğu bir hak' yorumunu yaptı. Demet Şener bu yoruma 'Allah onu ıslah etsin. Hiçbir hakim olmayan bir şeyden icraya karar vermez' yorumunu yaptı

İBRAHİM KUTLUAY DÜN NE DEMİŞTİ?

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay aleyhinde, iki çocuğunun nafakasını ödemediği iddiasıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. Demet Şener'in bu hamlesinden sonra İbrahim Kutluay'dan açıklama gelmişti.

Avukatı aracılığıyla suçlamaları reddeden Kutluay eski eşine şu sözlerle cevap verdi: "Nafakalarla ilgili ödemeler icra takibi başlatılmadan evvel yapıldığı halde, İstanbul 18. İcra Müdürlüğü’nün 2019/ 16433 Esas sayılı dosyasından tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Bu icra takibinin, hukuka aykırı nitelikte ve açıkça kötü niyetli olması sebebiyle, tarafımca İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/334 E. dosya numarasıyla icra takibine itirazlarımın kabulüne dair şikayet davası açılmıştır."

Yazıklar olsun!

Sert açıklamalar yapan Kutluay, "Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun." dedi.