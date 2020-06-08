Demet Şener'den Cenk Küpeli itirafı: En çok dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor!

İş insanı Cenk Küpeli ile adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener'in evliliği 21 Haziran’da birinci yılını dolduracak. Şener: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor." dedi.

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.