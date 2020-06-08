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  3. Demet Şener'den Cenk Küpeli itirafı: En çok dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor!
08 Haziran 2020 Pazartesi 12:04 | Son Güncelleme:

Demet Şener'den Cenk Küpeli itirafı: En çok dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor!

Demet Şener'den Cenk Küpeli itirafı: En çok dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor!

Eski manken Demet Şener, 2. Sayfa programına samimi itiraflarda bulundu. Estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Şener, bir de itiraf yaptı: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor."

İş insanı Cenk Küpeli ile adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener'in evliliği 21 Haziran’da birinci yılını dolduracak. Şener: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor." dedi.

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. 

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