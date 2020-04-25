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  3. Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin karantina günleri

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin karantina günleri

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin karantina günleri

Demet Şener, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağını eşi Cenk Küpeli'yle nasıl geçirdiklerini anlattı.

Demet Şener şöyle konuştu: “Sağlıklı bir şekilde ailece evde olduğumuz için kendimizi çok şanslı görüyoruz ve bu anların kıymetini biliyoruz. Sokağa çıkma yasağında evde sohbet edip, kitap okuyup, spor yapıyoruz. Böyle zamanlarda hayat arkadaşınızla eğlenebilmek, gülebilmek çok önemli. Tüm sağlık çalışanlarına da minnet duyuyoruz, onlar sayesinde evlerimizde huzurla oturabiliyoruz çünkü.”


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