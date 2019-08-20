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  3. Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliğinden ticaret doğdu

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliğinden ticaret doğdu

Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin evliliğinden ticaret doğdu

Kısa bir süre önce evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli, ticarete atılmaya karar verdi. Kendi markalarını kurmaya hazırlanan ünlü çift, tekstil tasarımlarını hem mağazalarda hem de internet üzerinden satışa sunacak.

Demet Şener, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli’yle ticarete atılıyor. Milliyet'in haberine göre eşiyle ortak olacak olan eski model, kendi adını taşıyan perakende markasını yaratacak. İtalya'ya balayına çıktıklarında bile çalışma yapan ikili, İstanbul’a döner dönmez çalışmalarını hızlandırdı. 

Çiçeği burnunda evliler, spor ve yoga kıyafetlerinin yanı sıra, kadınların uzun yıllar rahatça kullanabileceği klasik giyim koleksiyonunu piyasaya çıkaracak. Uzman bir ekiple projesine hız veren Şener, hem AVM’lerde mağaza açacak hem de internet üzerinden satışa sunacak.

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