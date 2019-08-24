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Demet Şener ve Cenk Küpeli Prag yolcusu

Demet Şener ve Cenk Küpeli Prag yolcusu

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan eski manken Demet Şener ile iş insanı Cenk Küpeli, Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kahve içerek koyu bir sohbete tutuşan çift, çıkışta ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorular üzerine Demet Şener, "Haftaya baş başa Prag’a tatile gidiyoruz. Yaz ayı bitmeden son kez tatile çıkıp döndüğümüzde işimizin başına geçeceğiz" dedi. Daha sonra AVM’de el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyen çift, alışverişlerini de noktaladıktan sonra araçlarını teslim alıp oradan ayrıldı.

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