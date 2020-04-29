Demet Şener ve Cenk Küpeli kuralları hiçe saydı
Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli, önceki gün Bebek'te araçlarıyla seyir halindeyken görüntülendi. Çiftin hem maske takmayarak hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak kuralları çiğnemesi dikkat çekti.
Habertürk'ün haberine göre; eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi.
İkili, hem maske takmayarak hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kuralları hiçe saydı. Küpeli çifti, aynı anda iki kural hatası yaparak tepki topladı.