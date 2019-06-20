Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor! Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında?

Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinden mutlu haber geldi. Ünlü isim Demet Şener 21 Haziran tarihinde dünya evine giriyor. Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapıyor?Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

CENK KÜPELİ VE DEMET ŞENER EVLENİYOR

Demet Şener ve Cenk Küpeli yarın evleniyor. Demet Şener 4 Mart tarihinde İbrahim Kutluay’dan boşandı.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi.

Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener’dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, “Vip Suare” ve “Şans Direksyonu” adlı televizyon programları ile, “Bir Demet Tiyatro” ve “Böyle mi Olacaktı” adlı dizilerde yer aldı.

Beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu “Kahpe Bizans” filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen “Asansör” filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur‘un yönettiği film “Hemşo”‘da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal‘la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.

Demet Şener yaşamını, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay 11 yıllık evliliğini sonlandırdılar. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır.