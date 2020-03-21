Demet Şener ve Cenk Küpeli 'evde kal' çağrısı yaptı, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi

Geçen hafta kendi adını taşıyan kadın giyim markasını piyasaya çıkaran ünlü model Demet Şener’i eşi Cenk Küpeli ile sahilde el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Magazin Hattı'nın haberine göre Demet Şener, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlattı. Ünlü model çocukları 13 yaşındaki İrem ile 10 yaşındaki Ömer Kutluay için de aynı şekilde önlem aldığını vurguladı.

Demet Şener, sosyal medyada başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek veren ünlüler arasında yer almış ve “Hem kendimi hem de sevdiklerimi korumak adına zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum ama pozitif düşünerek, denilenleri yaparak bu günleri de atlatacağız inşallah” mesajını paylaşmıştı.