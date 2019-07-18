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  3. Demet Şener ve Cenk Küpeli balayı dönüşü ilk kez görüntülendi

Demet Şener ve Cenk Küpeli balayı dönüşü ilk kez görüntülendi

Demet Şener ve Cenk Küpeli balayı dönüşü ilk kez görüntülendi

Son zamanlarda kavga ettikleri iddiaları ile gündeme gelen Demet Şener ve Cenk Küpeli iddialara resmen yanıt verdiler. Geçtiğimiz haziran ayında dünya evine giren çiftin cicim ayları bitmeden kavga ettikleri iddiaları ortaya atıldı fakat balayından sonra ilk kez görüntülenen çift bu iddialara cevap niteliğinde kareler sergilediler.

İtalya'daki balayından döndükten sorna ilk kez görüntülenen Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin kendilerini spora vermesi ve uyumlu halleri dikkat çekti. Haklarında çıkan iddiaların tersine uyumları ve el ele halleri ne kadar cevap niteliğinde olsa da Demet Şener muhabirlerin sorularını da yanıtlamadan geçmedi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli Bebek'te yürüyüş yaparken el ele görüntülendiler. Gazetecilerin “Balayı tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna Şener “Her şey çok güzel ve inanılmazdı. Harika bir tatil oldu bizim içinde daha sonra bol bol konuşuruz. Şimdi müsaadenizle biraz yürüyüş yapmak istiyoruz” diyerek eşi ile birlikte yürüyüşe devam etti.

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