Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Şener ve ailesinden karantinada doğum günü kutlaması

Demet Şener ve ailesinden karantinada doğum günü kutlaması

Demet Şener ve ailesinden karantinada doğum günü kutlaması

Eski manken Demet Şener, Haziran 2019'da Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Son olarak iki çocuk annesi Şener, bugün 43 yaşına bastı.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Şener, yeni yaşını eşi ve çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Demet Şener, kutlama fotoğrafını "Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi...Ne mutlu bana! Sağlıklı,huzurlu,mutlu nice güzel yaşlara... Sizleri de çok seviyorum... İyi ki varsınız" notuyla paylaştı.


Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çok konuşulan popüler diziler

Bu garajın içinde bakın ne var?