Demet Şener ve ailesinden karantinada doğum günü kutlaması

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Şener, yeni yaşını eşi ve çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Demet Şener, kutlama fotoğrafını "Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi...Ne mutlu bana! Sağlıklı,huzurlu,mutlu nice güzel yaşlara... Sizleri de çok seviyorum... İyi ki varsınız" notuyla paylaştı.