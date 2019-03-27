Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,3288
  • 6,1118
  • 224.343
  • 91.855
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!

Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!

Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!

İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ve boşanan eski manken Demet Şener işadamı Cenk Küpeli ile görüntülendi. Şener, aşk iddialarını doğruladı...

x

Demet Şener'in işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu sabah Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Demet Şener aşkını itiraf etti.

Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek "Bir şey saklamam hayatımda...Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var..  Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Justin Bieber baba oluyor
Şeyma Subaşı: Mağdur kızı oynamak isterim
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın telefon kavgası
Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin pedagog krizi
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, heyecanı anbean artan sokağın nabzını tuttuk. Kendiler

Akşam TV Yerel Seçim öncesi halkın nabzını tuttu: Maltepe

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ihracatı yüzde 170 artmıştı: İşte Türkiye'den silah alan ülkeler

Bella Hadid'in Kapadokya fotoğrafları olay oldu