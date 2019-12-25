Demet Özdemir'li Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geceye damgasını vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Tv8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Daha önce yayınlanan tanıtım videolarıyla heyecan uyandıran dizi 1. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.Demet Özdemir'in oyunculuğu izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi ve güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter’da ilk sırada TT olan diziye kullanıcılar övgü dolu sözlerde bulundular.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Twitter’da gecenin en çok konuşulanları arasına girmeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için kullanıcılar övgü dolu sözlerde bulundu. İşte o sözlerden bazıları:

-Demet Özdemir’in bugüne kadar oynamış olduğu komik ve neşeli rollerinden farklı bir karakterle ekranlarda görüyoruz. İyilikle oynayabilenler hangi role bürünürlerse bürünsünler her zaman parlarlar.

-Demet Özdemir'in oyunculuğuna şapka çıkartılır

-Mekanın sahibi kraliçemiz Demet Özdemir geri geldi diyebilir miyiz?

-Bir şey söylemek istemiyorum çok şey söylemek istiyorum ama kelimelerle ifade edemiyorum. Hikaye o kadar etkiliyor ki insanı gözlerimi ayıramadım. Çoğu sahnede duygular öyle içliydi ki gözlerimin dolmasına hakim olamadım... Ba-yıl-dım! Yolun açık olsun

-Dizinin hikayesi çok içe dokunuyor. Karakterleri zaten harika dizayn edilmiş. Eylem Canbolat senaryoda, oyuncular ise rolde döktürmüş. Ben gerçekten çok beğendim. İnşallah tutar

-Demet özdemir harika bir oyuncusun o kadar anlamlı ki ne desem bilmiyorum söylenecek bir kelime bulamıyorum bütün emeklere sonsuz teşekkürler

-Zeynep'in duygularını o kadar iyi yansıtmışsın ki ekrana daha ilk bölümden çok ağladım. Umarım bol reytingli, uzun ömürlü bir dizi olur.

-Çok güzeldi, bayıldım, yerimden hiç kalkmadan izledim. Dizi sevmeyen eşim de aynı. Vallahi bu kadar güzelini beklemiyordum. Tüm oyuncular şahane