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  3. Demet Özdemir'in yıllar önceki fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Demet Özdemir'in yıllar önceki fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Demet Özdemir'in yıllar önceki fotoğrafını görenler şaştı kaldı!

Demet Özdemir sevgilisi Can Yaman ile birlikte rol aldığı Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterini canlandırıyor. Dizisi ekranlarda fırtına gibi esen Demet Özdemir'in ilk olarak nasıl karşımıza çıktığını biliyor muydunuz?

Demet Özdemir, Çilek Kokusu dizi ile büyük çıkış yakaladı. 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Özdemir 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü... Lise yıllarında dansa olan ilgisi onu dans eğitimi almaya yönlendirdi. Dansçı olarak 3,5 yıl şarkıcı Bengü ile çalıştı. Ayrıca bir dönem Efes Kızları kadrosunda görev aldı.

Demet Özdemir'in o dönem çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fotoğrafa dakikalar içerisinde binlerce yorum geldi.

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