Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7416
  • 6,329
  • 271.109
  • 107696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir'de flaş değişiklik! Projeden ayrıldı

Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir'de flaş değişiklik! Projeden ayrıldı

Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir'de flaş değişiklik! Projeden ayrıldı

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'u buluşturan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Dizide rol alan önemli bir isim ekipten ayrıldı.

Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri tam gaz sürüyor. OG Medya imzalı dizi yakında tv8’de seyirciyle buluşacak. Eylem Canpolalat’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Demet Özdemir’in “Erkenci Kuş” dizisinde de beraber çalıştığı Çağrı Bayrak oturuyor.

FLAŞ DEĞİŞİKLİK!

Son olarak gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen dizide oyuncu değişikliği yapıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre projede yer aldığı gündeme gelen Kaan Taşaner, “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin ekibinden ayrıldı.

Taşaner’in yerine rol için son olarak “Kimse Bilmez” dizisinde seyirciyle buluşan Engin Hepileri ile görüşüldüğü öğrenildi.


Demet Özdemir'in yeni dizisinde flaş değişiklik! Projeden ayrıldı
Can Yaman'ın 'Libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den jet yanıt!
Ahmet Kural'ın kaçış planı tutmadı!
'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Sdil Öksüz hakkında b

İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz´ün nerede olduğunu biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Telefonlarda SIM kart dönemin sonu!