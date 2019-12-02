Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir'de flaş değişiklik! Projeden ayrıldı

Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri tam gaz sürüyor. OG Medya imzalı dizi yakında tv8’de seyirciyle buluşacak. Eylem Canpolalat’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Demet Özdemir’in “Erkenci Kuş” dizisinde de beraber çalıştığı Çağrı Bayrak oturuyor.

FLAŞ DEĞİŞİKLİK!

Son olarak gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen dizide oyuncu değişikliği yapıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre projede yer aldığı gündeme gelen Kaan Taşaner, “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin ekibinden ayrıldı.

Taşaner’in yerine rol için son olarak “Kimse Bilmez” dizisinde seyirciyle buluşan Engin Hepileri ile görüşüldüğü öğrenildi.