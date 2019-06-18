Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8272
  • 6,5316
  • 251.486
  • 94.086
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Özdemir'in yeni dizisi belli oldu! Can Yaman da olacak mı?

Demet Özdemir'in yeni dizisi belli oldu! Can Yaman da olacak mı?

Demet Özdemir'in yeni dizisi belli oldu! Can Yaman da olacak mı"

Yapım şirketi Gold Film ile 3 proje sözleşme imzalayan Demet Özdemir, Erkenci Kuş’tan sonra yine bir romantik komedi de başrol oynayacak.

Yapım şirketi ile daha önce Çilek Kokusu dizisinde çalışan Özdemir, ikinci olarakta Erkenci Kuş’ta yer aldı. Sözleşmesi gereği bir projesi daha olan oyuncu,Erkenci Kuş bittikten sonra kısa bir aranın ardından yine önce ki iki dizi tadında bir romantik komedi dizisi ile ekranlara gelecek.

3 projelik sözleşmenin bitimesinin ardından Demet Özdemir, farklı karakterleri canlandırmak adına bir süre romantik komedi projelerinden kaçınacak. 

Kaynak: Günlükmagazin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
<p>Mısır´ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda

Muhammed Mursi Mahkeme Salonunda Şehit Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Cüneyt Arkın anlattı… O sahnede bakın ne olmuş