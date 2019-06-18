Demet Özdemir'in yeni dizisi belli oldu! Can Yaman da olacak mı?

Yapım şirketi ile daha önce Çilek Kokusu dizisinde çalışan Özdemir, ikinci olarakta Erkenci Kuş’ta yer aldı. Sözleşmesi gereği bir projesi daha olan oyuncu,Erkenci Kuş bittikten sonra kısa bir aranın ardından yine önce ki iki dizi tadında bir romantik komedi dizisi ile ekranlara gelecek.

3 projelik sözleşmenin bitimesinin ardından Demet Özdemir, farklı karakterleri canlandırmak adına bir süre romantik komedi projelerinden kaçınacak.

Kaynak: Günlükmagazin



