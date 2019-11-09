Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Özdemir'in şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!

Demet Özdemir'in şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!

Demet Özdemir'in şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!

Oyuncu Demet Özdemir, lüks bir araç almak satın istedi ancak fiyatı pahalı buldu. Hal böyle olunca devreye arkadaşını sokan ve ünlü indirimi isteyen Özdemir, başarılı olamadı ve almaktan vazgeçti.

Demet Özdemir’in, kazandığı parayla yeni bir araç almak için galeriye gittiği ve yetkililerden şoke edecek bir istekte bulunduğu iddia edildi.

FİYATI YÜKSEK GELDİ

Oyuncunun, 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat Demet Özdemir’e yüksek geldi. Demet Özdemir, devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.

'600 BİN TL'YE ALIRIZ'

Aracı kişi yetkiliyle telefonda “Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla... Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL’ye alırız” diyerek, ricada bulundu. Yanıt olumsuz olunca Demet Özdemir, otomobili almaktan vazgeçti. (Milliyet/ Cadde)


Yeni projesinin detayları ortaya çıktı
Şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!
Fatih Bulut'un silah açıklaması tepki çekti!
Bade İşçil'den eski eşine destek: 'Durduk yere yapmaz'
Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!
<p>Van’ın Edremit ilçesinde işleri ters giden esnaf tabelasını ters çevirirken, tabelası ters iş yer

İşler Ters Gidince, Tabelayı Ters Çevirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Tam 200 kişi! Kaçamadılar