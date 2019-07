Demet Özdemir'in sevgilisi Can Yaman'ın gerçek mesleğini biliyor musunuz? Şaşırtan gerçek...

Demet Özdemir ile yaşadığı aşk ile de gündemde olan Can Yaman Yeditepe Hukuk Fakültesi mezunu olduğu Yaman Hukuk Bürosu'nda da fırsat buldukça mesleğine devam ettiği öğrenildi.

Erkenci Kuş dizisinin ardından Can Yaman'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Ünlü oyuncunun Rus ve Arap hayranları sosyal medyada yakışıklı oyuncuyu adeta yorum yağmuruna tutuyorlar.





CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Can Yaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)

2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)