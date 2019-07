Demet Özdemir'in sevgilisi Can Yaman plajda şov yaptı!

Erkenci Kuş'ta rol alan ve partneri Demet Özdemir'le adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman adeta spor salonlarından çıkmıyor. Son zamanlarda etkileyici karın kaslarıyla haber olan oyuncunun üstsüz paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Can Yaman bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.







CAN YAMAN İLE TATİLE ÇIKAN DEMET ÖZDEMİR'DEN TATİL FOTOĞRAFLARI

Can Yaman ile Maldivler'de tatil yapan Demet Özdemir tatilden ilk fotoğraflarını paylaştı. Güneş emolojisi ekleyerek paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi.







Ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bugün Maldiv tatilinde çektirdiği iki fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafların altına takipçileri 'Bu kadar güzel olmak zorunda mısın' yorumunda bulundu.