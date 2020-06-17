Demet Özdemir'in mavi tura harcadığı para dudak uçuklattı!

Demet Özdemir; Fethiye, Göcek ile Marmaris gibi Ege koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, sunucu Saadet Özsırkıntı ve yakın bir erkek arkadaşlarının eşlik ettiği tekne tatili için günlüğü 2 bin 200 eurodan (17 bin TL) lüks bir gulet kiraladı.

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23 metrelik lüks gulette; bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor. Gulette ayrıca konukların birçok su sporunu (seabob, jetski, su kayağı, pedal bot) yapabilmesi için gerekli ekipman yer alıyor.

ÜCRETİ PEŞİN ÖDEDİ

28 yaşındaki oyuncunun, lüks guletin kiralama ücretini peşin ödediği öğrenildi.

Öte yandan Demet Özdemir, Ege koylarındaki tatilinden fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyor.