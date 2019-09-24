Demet Özdemir'in fotoğrafına Serenay Sarıkaya'dan yorum!

Serenay Sarıkaya'nın bol kalpli yorumu Demet Özdemir'in takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir de bu yoruma kalp emolojisi ile cevap verdi.





Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir’de yer almış, Özdemir’in yorumu ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



