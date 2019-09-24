Demet Özdemir'in fotoğrafına Serenay Sarıkaya'dan yorum!
Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Demet Özdemir sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir'in bu fotoğrafına yorum yaptı.
Serenay Sarıkaya'nın bol kalpli yorumu Demet Özdemir'in takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir de bu yoruma kalp emolojisi ile cevap verdi.
Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Demet Özdemir’de yer almış, Özdemir’in yorumu ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.