Demet Özdemir'in 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden dev atak!

Dün akşam yayınlanan dizilerin reyting karnesi belli oldu. 3 haftadır atv’nin reklam süreci sebebiyle yayınlanmayan Burak Özçivit‘in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümü ile ekrandaydı. Yayınlandığı ilk haftadan bu yana zirveyi kimselere bırakmayan Kuruluş Osman, yine bir numaradaydı.

Kuruluş Osman dizisinden sonraki sıralamalarda ise dengeler değişti. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman‘ın yokluğunda en çok izlenen dizi olmayı başaran Benim Adım Melek dizisi bu hafta Doğduğum Ev Kaderindir‘in gerisinde kaldı. Hem total hem de AB grubunda Kuruluş Osman’ın ardından en çok izlenen dizi Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol‘lu Doğduğun Ev Kaderindir oldu.

ZEMHERİ, AFİLLİ AŞK’I GEÇTİ!

Öte yandan ekran macerasına yeni başlayan Zemheri, total grubunda 13’üncü AB grubunda ise 7’inci sırada yer aldı. Böylelikle en çok izlenen diziler sıralamasında 4’üncü oldu. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünde olduğu Afilli Aşk dizisi ise kan kaybetmeye devam ediyor. Dizi rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.