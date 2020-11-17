Demet Özdemir'in anlamsız kaçışı

Boğaz'da villa satın almak istediği iddia edilen oyuncu Demet Özdemir, konunun hatırlatılması üzerine "Biraz üşütmüşüm havada çok soğuk daha sonra konuşuruz’’ diyerek sorulardan kaçtı.



Genç oyuncunun deniz manzarası olan, bahçe içinde iki katlı bir villa aradığı iddia edilmişti. Özdemir'in şu sıralar tüm boş vakitlerinde emlakçılarla görüşerek satılık villaları incelediği öne sürülmüştü.