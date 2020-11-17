17 Kasım 2020 Salı 11:48 | Son Güncelleme:
Demet Özdemir'in anlamsız kaçışı
"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, set arasında Vadistanbul'a geldi. Yemek yiyen ve çekimlerin güzel geçtiğini aktaran Özdemir, muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtladı.
Boğaz'da villa satın almak istediği iddia edilen oyuncu Demet Özdemir, konunun hatırlatılması üzerine "Biraz üşütmüşüm havada çok soğuk daha sonra konuşuruz’’ diyerek sorulardan kaçtı.
Genç oyuncunun deniz manzarası olan, bahçe içinde iki katlı bir villa aradığı iddia edilmişti. Özdemir'in şu sıralar tüm boş vakitlerinde emlakçılarla görüşerek satılık villaları incelediği öne sürülmüştü.