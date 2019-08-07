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  3. Demet Özdemir'i Lider Şahin'den Didem Soydan mı ayırdı?

Demet Özdemir'i Lider Şahin'den Didem Soydan mı ayırdı?

Demet Özdemir'i Lider Şahin'den Didem Soydan mı ayırdı"

Şimdilerde Lider Şahin ile aşk yaşayan manken Didem Soydan'ın, bir dönem Demet Özdemir ile aşk yaşayan Şahin'i ayırdığı iddia edildi.

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, aşk hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Şahin, kısa bir süre önce manken Didem Soydan'la aşk yaşamaya başlamış ve çift ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Hatta Şahin, yeni aşkını babası Selami Şahin'le de tanıştırmıştı.

DEMET ÖZDEMİR VE LİDER ŞAHİN'İ AYIRDI MI?

Bugün ise 2. Sayfa programında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Didem Soydan, bir dönem aşk yaşayan Lider Şahin ile Demet Özdemir'in ayrılığına sebep oldu. Şimdilerde Didem Soydan ile Lider Şahin birliktelik yaşarken, Demet Özdemir'in de Can Yaman'la aşk yaşadığı konuşuluyor.

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