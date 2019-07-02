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  3. Demet Özdemir'e yorum yağmuru! Can Yaman'ın sevgilisi adeta büyüledi...

Demet Özdemir'e yorum yağmuru! Can Yaman'ın sevgilisi adeta büyüledi...

Demet Özdemir'e yorum yağmuru! Can Yaman'ın sevgilisi adeta büyüledi...

Can Yaman’ın sevgilisi Demet Özdemir Instagram paylaşımı ile adeta takipçilerini büyüledi. Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren Özdemir, kırmızı elbisesi ile dikkat çekici bir fotoğraf paylaştı.

Demet Özdemir ve Can Yaman magazin gündemine yer alan isimler arasında bulunuyorlar. Ünlü çiftin hayranları son dakika magazin haberlerini yakından takip ediyorlar. Can Yaman’ın sevgilisi Demet Özdemir sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzel oyuncunun hayranları, Özdemir’in paylaştığı son fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

DEMET ÖZDEMİR’E YORUM YAĞMURU!

Demet Özdemir, paylaştığı fotoğrafla büyük bir beğeni topladı. Özellikle kırmızı rengi oyuncuya çok yakıştıran takipçiler, "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Çiçek gibisin", ve "Kırmızı yaktı geçti" şeklinde yorumlarda bulundu. Fotoğraf, 3 saatte de 300 bini aşkın beğeni aldı.

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