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  3. Demet Özdemir'den 'yalnızım' mesajı!
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:40 | Son Güncelleme:

Demet Özdemir'den 'yalnızım' mesajı!

Demet Özdemir'den 'yalnızım' mesajı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiriyor, sık sık paylaşım yapmaya özen gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldıkları Doğduğun Ev Kaderindir dizisi uzun bir süredir yayımlanamıyor. Dizinin oyuncuları da herkes gibi kendilerini evlerinde gönüllü karantina altına aldı.

Durum böyle olunca da sosyal medya imdatlarına yetişti. Birçok oyuncu hayranlarından uzak kalmamak için sosyal medya hesaplarındaki aktifliklerini daha da arttırdı. Demet Özdemir de korona günlerinde Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isim oldu.

'YALNIZIM' MESAJI!

Özdemir, Instagram hesabından yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu paylaşımına, "Zamanlayıcıyla biraz kaynaştık" notunu düştü. Bir süredir adı Kerem Bürsin ile anılan Demet Özdemir bu notuyla hayranlarına 'karantinada yalnızım' mesajı verdi.


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